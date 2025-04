25 aprile tentano di issare bandiera Hamas a porta San Paolo a Roma

Una bandiera verde di Hamas ha rischiato di scatenare un tafferuglio proprio sotto il muro di porta San Paolo a Roma dove è stata fatta un'azione dimostrativa con la deposizione di una corona di fiori da parte dei manifestanti pro Palestina in occasione del 25 aprile. Alcuni pro Pal hanno cercato di issare

