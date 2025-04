25 aprile tensione nel corteo a Milano

corteo del 25 aprile a Milano. In precedenza si sono svolte le trattative fra lo spezzone Propal e l'Anpi che ha preso la testa del corteo. I militanti filopalestinesi hanno incominciato a gridare "Palestina libera" e "Fuori i sionisti dal corteo". L'accordo raggiunto prevede che i Propal si mettano alla coda del corteo. La Brigata Ebraica è stata protetta da un cordone della polizia. Gli antagonisti hanno fermato un furgone del Pd al grido di "vergogna" e "sciacalli". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.53 E' partito attorno alle 14.15 ildel 25. In precedenza si sono svolte le trattative fra lo spezzone Propal e l'Anpi che ha preso la testa del. I militanti filopalestinesi hanno incominciato a gridare "Palestina libera" e "Fuori i sionisti dal". L'accordo raggiunto prevede che i Propal si mettano alla coda del. La Brigata Ebraica è stata protetta da un cordone della polizia. Gli antagonisti hanno fermato un furgone del Pd al grido di "vergogna" e "sciacalli".

