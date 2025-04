25 aprile tensione a Roma Guerrafondai Via il Pd dal corteo

Roma, 25 APR – Momenti di tensioni tra gli spezzoni dei due cortei per il 25 aprile a Roma. La lite accesa, sfociata anche in alcuni spintoni, è avvenuta tra studenti di Cambiare Rotta e militanti di potere al Popolo, e i manifestanti dell'Anpi. I due cortei, partiti insieme da largo Bompiani, si sono poi.

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

25 aprile, i ProPal alzano la tensione: minacce alla Brigata ebraica - Le piazze d'Italia si preparano a celebrare gli 80 anni della Liberazione dal nazifascismo. Previsti cortei, iniziative e manifestazioni culturali nei luoghi simbolo della Resistenza lungo tutta la Penisola per la festività del 25 aprile, che quest'anno coincide con il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Occhi puntati su possibili tensioni, in particolare a Milano e Roma mentre a Torino i centri sociali e gli attivisti Pro Palestina hanno già provocato disordini (nella foto in alto) con Italia Viva e PiùEuropa che denunciano: aggrediti militanti solo perché portavano bandiere ... 🔗iltempo.it

25 aprile, tensione nel corteo a Milano - 15.53 E' partito attorno alle 14.15 il corteo del 25 aprile a Milano. In precedenza si sono svolte le trattative fra lo spezzone Propal e l'Anpi che ha preso la testa del corteo. I militanti filopalestinesi hanno incominciato a gridare "Palestina libera" e "Fuori i sionisti dal corteo". L'accordo raggiunto prevede che i Propal si mettano alla coda del corteo. La Brigata Ebraica è stata protetta da un cordone della polizia. 🔗servizitelevideo.rai.it

25 aprile, a Milano palestinesi contestano Sala. A Roma bruciate bandiere Nato e Ue; 25 aprile, Mattarella su Ventotene: «Da diverse Resistenze nacque idea Europa dei popoli». Meloni: «Onoriamo valori democratici negati da fascismo»; 25 Aprile 2025, Mattarella: è sempre tempo di Resistenza, sempre attuali suoi valori| Meloni: onoriamo valori negati dal fascismo; Cortei del 25 Aprile ad alta tensione. I Giovani palestinesi: «A Milano sfileremo noi per primi». Il no dell'Anpi. Brigata ebraica con la scorta.

Corteo del 25 Aprile a Roma: acceso scontro tra studenti di Cambiare Rotta e manifestanti Anpi - Intensi momenti di tensione tra i due spezzoni di corteo per il 25 aprile a Roma, coinvolgendo studenti di Cambiare Rotta, militanti di Potere al Popolo e membri dell'Anpi. 🔗notizie.it

25 aprile, a Milano palestinesi contestano interventi. A Roma bruciate bandiere Nato e Ue - Cortei per il 25 aprile oggi a Milano e Roma. La giornata procede senza scontri, ma con qualche contestazione nella piazza milanese e qualche tensione nella Capitale . 🔗msn.com

'Guerrafondai', tensione tra Anpi e studenti a Roma - Momenti di tensioni tra gli spezzoni dei due cortei per il 25 aprile a Roma. La lite accesa, sfociata anche in alcuni spintoni, è avvenuta tra studenti di Cambiare Rotta e militanti di potere al Popol ... 🔗ansa.it