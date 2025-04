25 aprile sul camion dei pro Pal di Milano anche ex brigatista Ferrari

aprile a Milano. Non bastavano infatti i manifesti contro Giorgia Meloni o gli attacchi dei sostenitori della Palestina al Partito democratico. Sul camion dei pro-Pal ecco infatti spuntare niente di meno di Paolo Maurizio Ferrari, ossia l'ex brigatista che non si è mai dissociato dalla lotta armata. Il 79enne ha partecipato al corteo milanese del 25 aprile a bordo del camion che precede la componente antagonista che sfila con i giovani palestinesi e altre associazioni pro Pal. L'uomo, proprio nel 2022, è stato arrestato a Milano dovendo scontare un residuo pena di sei mesi ai domiciliari per una vecchia storia di resistenza a pubblico ufficiale, avvenuta a Torino il 6 novembre del 2014. Quel giorno affrontò le forze dell'ordine durante lo sgombero di un appartamento in seguito allo sfratto.

