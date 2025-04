25 aprile striscione antifascista in panetteria ad Ascoli polizia identifica titolare

Ascoli Piceno e a Orbetello il 25 aprile si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25 aprile LE NEWS IN DIRETTA) Tg24.sky.it - 25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare Leggi su Tg24.sky.it AdPiceno e a Orbetello il 25si è celebrato tra manifestazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. In due contesti diversi, iniziative legate alla Festa della Liberazione hanno portato a controlli e a una sanzione amministrativa. (25LE NEWS IN DIRETTA)

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Lissone no allo striscione dell’Anpi per il 25 aprile, la sindaca: “Non creiamo disparità” - In diversi comuni brianzoli, le amministrazioni comunali hanno vietato di esporre striscioni commemorativi per il 25 Aprile. A Lissone è stato negato all'Anpi per non "creare disparità".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Comune di Lissone nega lo striscione per il 25 aprile “per non fare disparità”. L’Anpi: “Liberazione declassata a un eventino qualsiasi” - Lissone (Monza e Brianza) – Niente striscione per gli 80 anni della Liberazione, né sul municipio né su altri edifici pubblici, “per non fare disparità di trattamento”. E in città scoppia la polemica. Anpi lissonese e Amministrazione l'un contro l'altro armati, dopo che il Comune ha negato all'Associazione Partigiani il permesso di esporre su uno degli edifici pubblici della città uno striscione commemorativo per gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un drappo senza alcun logo di associazioni o altro e con la sola scritta “1945-2025 - 80° anniversario della Liberazione”. 🔗ilgiorno.it

“25 Aprile, buono come il pane bello come l’antifascismo”, striscione fa scattare 2 interventi di polizia - Due controlli di polizia oggi al panificio "L’Assalto ai Forni" di Ascoli Piceno dopo l'esposizione di uno striscione antifascista. "Una cosa del genere non ci era mai successa" hanno denunciato dal negozio. Il Questore: "Solo intervento di osservazione e controllo del territorio". 🔗fanpage.it

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare; Panificio espone striscione antifascista: arriva la polizia (due volte) e identifica la titolare; Panificio espone striscione antifascista: la polizia arriva due volte e identifica la titolare; Striscione antifascista in panetteria ad Ascoli Piceno, scattano gli accertamenti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Striscione antifascista in panetteria ad Ascoli Piceno, scattano gli accertamenti - L'imprenditrice, Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni" di Ascoli Piceno, conosciuta a livello internazionale per i suoi prodotti, è stata visitata per due volte dalle forze ... 🔗ansa.it

25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare - Leggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, striscione antifascista in panetteria ad Ascoli: polizia identifica titolare ... 🔗tg24.sky.it

Appende uno striscione antifascista fuori dal panificio, identificata 2 volte dalla polizia: "Sono scioccata" - Ascoli, la titolare del negozio "L'Assalto ai Forni" Lorenza Roiati si sfoga dopo le richiesta da parte degli agenti: "Come ogni anno ho voluto ricordare la fine del nazifascismo con una frase semplic ... 🔗msn.com