25 aprile Schlein tante resistenze anche di chi vuole pace giusta

Roma, 25 apr. (askanews) – "Ci sono tante resistenze. Io penso anche a quelli che si stanno difendendo dalle bombe. Dobbiamo stare al fianco di chi vuole costruire una pace giusta che non è quella della resa alle ragioni degli aggressori". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, intercettata dalle telecamere di Tagadà (La7) durante la manifestazione del 25 aprile a Milano, per gli 80 anni della Liberazione. "Penso – ha aggiunto – alla situazione devastante di Gaza, su cui con Avs e M5s abbiamo presentato una mozione alla Camera, chiede il cessate il fuoco e il riconoscimento dello Stato di Palestina".

