25 aprile Schlein La lezione di chi la lottato per la nostra libertà è quanto mai attuale

aprile di resistenza e di libertà e il Paese festeggia la libertà. Anche oggi la lezione di chi ha lottato e ha dato la vita per la nostra libertà è quanto mai attuale. libertà, liberazione, resistenza, ora e sempre”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine delle commemorazioni del 25 aprile a Marzabotto.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - 25 aprile, Schlein “La lezione di chi la lottato per la nostra libertà è quanto mai attuale” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “E’ un 25di resistenza e die il Paese festeggia la. Anche oggi ladi chi hae ha dato la vita per lamai, liberazione, resistenza, ora e sempre”. Così la segretaria del Pd Elly, a margine delle commemorazioni del 25a Marzabotto.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

Su altri siti se ne discute

Celebrazioni del 25 aprile: Mattarella e Meloni all'Altare della Patria, Schlein a Milano - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa domattina saranno all'Altare della patria per il 25 aprile. Poi il capo dello Stato si sposterà a Genova per un'altra cerimonia in occasione dell'80 anniversario della Liberazione. Tra i capi politici, la segretaria del Pd Elly Schlein alle 10 presenzierà alle celebrazioni a Monte Sole - Marzabotto, per poi spostarsi a Milano. 🔗quotidiano.net

La sinistra? "Non c'entra niente col 25 aprile", Cacciari travolge Schlein & Co. - «Cosa c'entra la sinistra attuale con la Resistenza, con il 25 aprile? Non sanno neanche di cosa si tratti». A dircelo è il filosofo Massimo Cacciari, al quale abbiamo chiesto conto delle polemiche che continuano a riproporsi contro l'attuale Governo. In questo caso ad accendere il dibattito sono state le parole del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ha sottolineato come «tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno» in riferimento al lutto nazionale per la ... 🔗iltempo.it

Le bestemmie della papessa Schlein sul cristianesimo. Per fortuna arriva Trump il 25 aprile - “Mi fanno schifo”. Schlein, Landini e Sala finiscono nel mirino del direttore de Il Tempo Tommaso Cerno. La segretaria del Pd è diventata una papessa, ma lei è quella del gender, quella dell'inseminazione artificiale, della maternità surrogata, delle donne schiave per fare i bambini. E invece è andata in Parlamento a fare una lezione di cristianesimo, sfruttando la morte del Pontefice per fare politica. 🔗iltempo.it

Bologna, il 25 aprile in diretta: Monte Sole, Casa Cervi e gli 80 anni della Liberazione | Il cardinale Zuppi: «Buona liberazione», Schlein: «Resistenza una lezione per oggi»; 25 aprile, Schlein La lezione di chi la lottato per la nostra libertà è quanto mai attuale; 25 Aprile, Schlein: Festeggiare la libertà è importante; Papa Francesco e 25 aprile, Cruciani travolge la sinistra: Non è colpa della Meloni!. 🔗Cosa riportano altre fonti

25 aprile, Schlein “La lezione di chi la lottato per la nostra libertà è quanto mai attuale” - 25 aprile, le parole della segretaria del PD Schlein "La lezione di chi la lottato per la nostra libertà è quanto mai attuale" ... 🔗italpress.com

Elly Schlein a Monte Sole: "Festa di Resistenza e libertà. Il riarmo? La sobrietà? Sono qui per il 25 aprile" - Elly Schlein a Monte Sole: "Festa di Resistenza e libertà. Il riarmo? La sobrietà? Sono qui per il 25 aprile" ... 🔗ilrestodelcarlino.it

25 aprile, doccia fredda per Schlein: il super-sondaggio affossa il Pd - Una delle date cardine della retorica dem è quella del 25 aprile, giornata in cui quest'anno si celebrano gli 80 della Liberazione dal ... 🔗iltempo.it