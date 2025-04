25 aprile Schlein Costituzione nostro faro va attuata fino in fondo

Schlein a margine del corteo per il 25 aprile a Milano ha sottolineato: "È la festa che consente tutte le altre. Viva l'Italia antifascista. Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà e per quella che sarebbe poi stata la nostra Costituzione antifascista. Il nostro impegno quotidiano anche oggi in mezzo a tutte queste persone è continuare ad attuare quella meravigliosa Costituzione e pensare a chi ancora oggi si vede negate troppe libertà dal punto di vista dei salari, della dignità, della sicurezza sul lavoro, della cura delle persone. La Costituzione è ancora il nostro faro e va attuata fino in fondo. Buona liberazione a tutti".

Celebrazioni del 25 aprile: Mattarella e Meloni all'Altare della Patria, Schlein a Milano - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa domattina saranno all'Altare della patria per il 25 aprile. Poi il capo dello Stato si sposterà a Genova per un'altra cerimonia in occasione dell'80 anniversario della Liberazione. Tra i capi politici, la segretaria del Pd Elly Schlein alle 10 presenzierà alle celebrazioni a Monte Sole - Marzabotto, per poi spostarsi a Milano. 🔗quotidiano.net

