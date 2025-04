25 aprile Schlein a Milano Viva l’Italia antifascista Costituzione è il nostro faro

Milano – Il 25 aprile “è la festa che consente tutte le altre. Viva l’Italia antifascista”: lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al corteo a Milano.“Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà e per quella che sarebbe poi stata la nostra Costituzione antifascista. Il nostro impegno quotidiano anche oggi in mezzo a tutte queste persone – ha aggiunto – è continuare ad attuare quella meravigliosa Costituzione e pensare a chi ancora oggi si vede negate troppe libertà dal punto di vista dei salari, della dignità, della sicurezza sul lavoro, della cura delle persone. La Costituzione è ancora il nostro faro e va attuata fino in fondo”.L'articolo 25 aprile: Schlein a Milano, “Viva l’Italia antifascista. Costituzione è il nostro faro” L'Opinionista. Lopinionista.it - 25 aprile: Schlein a Milano, “Viva l’Italia antifascista. Costituzione è il nostro faro” Leggi su Lopinionista.it – Il 25“è la festa che consente tutte le altre.”: lo ha detto la segretaria del Pd Ellyarrivando al corteo a.“Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà e per quella che sarebbe poi stata la nostra. Ilimpegno quotidiano anche oggi in mezzo a tutte queste persone – ha aggiunto – è continuare ad attuare quella meravigliosae pensare a chi ancora oggi si vede negate troppe libertà dal punto di vista dei salari, della dignità, della sicurezza sul lavoro, della cura delle persone. Laè ancora ile va attuata fino in fondo”.L'articolo 25, “è il” L'Opinionista.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Celebrazioni del 25 aprile: Mattarella e Meloni all'Altare della Patria, Schlein a Milano - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa domattina saranno all'Altare della patria per il 25 aprile. Poi il capo dello Stato si sposterà a Genova per un'altra cerimonia in occasione dell'80 anniversario della Liberazione. Tra i capi politici, la segretaria del Pd Elly Schlein alle 10 presenzierà alle celebrazioni a Monte Sole - Marzabotto, per poi spostarsi a Milano. 🔗quotidiano.net

La sinistra? "Non c'entra niente col 25 aprile", Cacciari travolge Schlein & Co. - «Cosa c'entra la sinistra attuale con la Resistenza, con il 25 aprile? Non sanno neanche di cosa si tratti». A dircelo è il filosofo Massimo Cacciari, al quale abbiamo chiesto conto delle polemiche che continuano a riproporsi contro l'attuale Governo. In questo caso ad accendere il dibattito sono state le parole del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che ha sottolineato come «tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno» in riferimento al lutto nazionale per la ... 🔗iltempo.it

25 aprile, Schlein “La lezione di chi la lottato per la nostra libertà è quanto mai attuale” - ROMA (ITALPRESS) – “E’ un 25 aprile di resistenza e di libertà e il Paese festeggia la libertà. Anche oggi la lezione di chi ha lottato e ha dato la vita per la nostra libertà è quanto mai attuale. Libertà, liberazione, resistenza, ora e sempre”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine delle commemorazioni del 25 aprile a Marzabotto. -Foto IPA Agency- (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

25 Aprile, a Milano la manifestazione con Schlein, Landini, Pagliarulo e Minelli. La diretta; 25 aprile, Schlein a Milano: Viva l'Italia antifascista; 25 aprile, Schlein al corteo di Milano: «Viva l'Italia antifascista»; 25 aprile, Schlein a Milano: Viva l'Italia antifascista. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile, Schlein al corteo di Milano: «Viva l'Italia antifascista» - Il 25 aprile «è la festa che consente tutte le altre. Viva l'Italia antifascista»: lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al corteo a Milano. «Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha ... 🔗msn.com

25 aprile, Schlein: “Costituzione nostro faro va attuata fino in fondo” - La segretaria del Pd Elly Schlein a margine del corteo per il 25 aprile a Milano ha sottolineato: “È la festa che consente tutte le altre. Viva l’Italia antifascista. Oggi ricordiamo il sacrificio di ... 🔗msn.com

25 aprile, Schlein: tante resistenze, anche di chi vuole pace giusta - Roma, 25 apr. (askanews) – “Ci sono tante resistenze. Io penso anche a quelli che si stanno difendendo dalle bombe. Dobbiamo stare al fianco di chi vuole costruire una pace giusta che non è quella del ... 🔗askanews.it