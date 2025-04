25 aprile prefetto Giannini speriamo manifestazioni senza tensioni

manifestazioni, impegnative, speriamo si svolgano senza tensione. C'è sempre stata la questione di Porta San Paolo ma ci sono manifestazioni disallineate nel tempo, spero si svolgano con serenità e saremo intransigenti perché questa è una festa importantissima che va celebrata, e la città di Roma in questo momento a mio avviso deve dare, e tutti devono contribuire, un'immagine di serenità in un momento così particolare e così di partecipazione". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a proposito delle manifestazioni per il 25 aprile, festa della Liberazione, alla vigilia del funerale di Papa Francesco.

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha rivolto un appello a tutti coloro che intendono scendere in piazza a Roma nel giorno della Festa della Liberazione: "Siccome ci sono state delle tensioni mi sento di fare un richiamo affinché tutto si svolga come deve essere per quanto riguarda il 25 aprile che è una giornata importante per il nostro Paese".Continua a leggere 🔗fanpage.it

