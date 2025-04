Lapresse.it - 25 aprile: Musumeci, sobrietà? Polemiche pretestuose, nulla di offensivo

Leggi su Lapresse.it

Milano, 25 apr. (LaPresse) – In vista del 25, “lesono state davvero tante e. Sobrio è un aggettivo che pronuncerei altre 100 volte. Il corpo del Pontefice non è stato ancora tumulato, cinque giorni di lutto nazionale in un’Italia che è culla del cattolicesimo. Mi sembrava e ci sembrava giusto che tutte le manifestazioni potessero svolgersi ma nelladel contesto. Non c’eradi”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello, a ‘4 di sera’ su Retequattro. Rispondendo a una domanda sui sindaci che hanno vietato di cantare ‘Bella ciao’,ha risposto: “Sono libere scelte dei primi cittadini. Non conosco l’origine di questo divieto. Dopo” i funerali del Papa di “sabato, ognuno è libero di cantare e di ballare.