25 Aprile musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente

In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario della Liberazione, il Ministero della Cultura ha comunicato che venerdì 25 aprile 2025 tutti i musei e i parchi archeologici statali resteranno aperti al pubblico gratuitamente.

