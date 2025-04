25 aprile Minelli Anpi Tensioni tra antifascisti È democrazia

antifascisti nel corteo del 25aprile? È la democrazia“. Lo dice il presidente dell’Anpi Primo Minelli, al corteo di Milano dopo le Tensioni tra centri sociali e Pd. “L’uso della democrazia va fatto con grande responsabilità e senso di equilibrio. Oggi lo troveremo”, ha concluso Minelli. Lapresse.it - 25 aprile, Minelli (Anpi): “Tensioni tra antifascisti? È democrazia” Leggi su Lapresse.it “La tensione tranel corteo del 25? È la“. Lo dice il presidente dell’Primo, al corteo di Milano dopo letra centri sociali e Pd. “L’uso dellava fatto con grande responsabilità e senso di equilibrio. Oggi lo troveremo”, ha concluso

Ne parlano su altre fonti

25 aprile: Minelli(Anpi), ennesima vandalizzazione targa dedicata a Pinelli - Milano, 23 apr. (LaPresse) – Stamattina è stata trovata di nuovo gravemente danneggiata la targa di pietra dedicata a Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, partigiano, vittima innocente delle trame fasciste collegate alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Lo rende noto l’Anpi provinciale di Milano, in un comunicato. 🔗lapresse.it

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

25 aprile, Minelli (ANPI): Tensioni tra antifascisti? È democrazia; Il 25 Aprile secondo Minelli (Anpi): Siamo sempre sobri, nessuno sia violento; 25 Aprile, a Milano la manifestazione con Schlein, Landini, Pagliarulo e Minelli. La diretta; Il corteo a Milano per il 25 Aprile: le notizie in diretta | La sfida di antagonisti e pro Pal e i tentativi di accordo con l'Anpi tra le tensioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

25 aprile, Minelli (Anpi): “Tensioni tra antifascisti? È democrazia” - “La tensione tra antifascisti nel corteo del 25Aprile? È la democrazia“. Lo dice il presidente dell’Anpi Primo Minelli, al corteo di Milano dopo le tensioni tra centri sociali e Pd. “L’uso della democ ... 🔗msn.com

Anpi Milano, 'accordo con proPal, si metteranno dietro' - "Siamo d'accordo che quando gli faremo segno che siamo pronti per partire si metteranno ordinatamente in coda dopo i partiti, l'ultimo sarà Rifondazione. Si metteranno dietro Rifondazione". (ANSA) ... 🔗msn.com

25 aprile: Minelli(Anpi), ennesima vandalizzazione targa dedicata a Pinelli - Milano, 23 apr. (LaPresse) - Stamattina è stata trovata di nuovo gravemente danneggiata la targa di pietra dedicata a Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, ... 🔗lapresse.it