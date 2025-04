25 aprile Meloni Onoriamo quei valori democratici che il fascismo aveva negato

Meloni che definisce il 25 aprile come la giornata in cui “la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità di quei valori democratici che il regime fascista aveva negato e che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana“. Normalmente sarebbe soltanto fredda cronaca, ma la valutazione cambia se a pronunciare queste parole è la presidente del consiglio, leader di un partito che si considera erede del Movimento sociale di Giorgio Almirante, d’ispirazione neofascista. “La democrazia trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l’odio e la delegittimazione dell’avversario politico“, ha aggiunto Meloni, che ha cancellato la visita in Uzbekistan per essere presente domani, 26 aprile, al funerale di Papa Francesco. Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, Meloni: “Onoriamo quei valori democratici che il fascismo aveva negato” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un passo in più, una dichiarazione un pochino più netta. È quella di Giorgiache definisce il 25come la giornata in cui “la Nazione onora la sua ritrovata libertà e riafferma la centralità diche il regime fascistae che da settantasette anni sono incisi nella Costituzione repubblicana“. Normalmente sarebbe soltanto fredda cronaca, ma la valutazione cambia se a pronunciare queste parole è la presidente del consiglio, leader di un partito che si considera erede del Movimento sociale di Giorgio Almirante, d’ispirazione neofascista. “La democrazia trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell’altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l’odio e la delegittimazione dell’avversario politico“, ha aggiunto, che ha cancellato la visita in Uzbekistan per essere presente domani, 26, al funerale di Papa Francesco.

Se ne parla anche su altri siti

25 Aprile, Meloni: “Onoriamo i valori democratici negati dal regime fascista”. Il post di Salvini - Una Giornata della Liberazione tra celebrazioni ‘sobrie’ e polemiche Il 25 aprile, ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, si è svolto quest’anno in un clima segnato da richiami alla sobrietà e da forti contrasti politici. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte alla tradizionale cerimonia all’Altare della Patria, accanto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle più alte cariche istituzionali. 🔗dayitalianews.com

Meloni annulla impegni, 5 giorni di lutto per Francesco. E 25 Aprile “sobrio” - Roma, 22 apr. (askanews) – Cinque giorni di lutto nazionale, da oggi a sabato, senza lo stop alle manifestazioni per il 25 aprile, ma con la raccomandazione di celebrare la ricorrenza con “sobrietà”. E’ questa la decisione del Consiglio dei ministri che si è riunito questa mattina a Palazzo Chigi per una seduta ‘lampo’ aperta da un momento di raccoglimento in memoria di papa Francesco. Tra le ipotesi iniziali (tre giorni come fu per Giovanni Paolo II o cinque) ha prevalso la linea della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “condivisa da tutti”, come ha spiegato al termine il ministro ... 🔗ildenaro.it

Calendario anti-Meloni: dal 25 aprile al 1° maggio i compagni si preparano a gridere al fascismo - Mia nonna era nata a Predappio ed era la maestra del paese. Amica di donna Rachele e ardente fascista, rimase vedova molto giovane in quanto il marito, dopo essere stato percosso a sangue da una squadra di partigiani scesi dal Poggio di Montironi, morì per un'infezione. Per lei la parola «partigiano» funzionava come un riflesso pavloviano, partiva con una sequela di insulti in dialetto romagnolo. Quando cominciai la scuola mia madre, prudente, si raccomandò - non dire a nessuno della nonna, neppure che canta sempre «giovinezza», e non la canticchiare neppure tu! -, come fosse un segreto di ... 🔗iltempo.it

25 aprile. Mattarella a Genova. Meloni: Onoriamo i valori democratici negati dal fascismo - Genova accoglie Sergio Mattarella con l'inno di Mameli; 25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria. Meloni: «Oggi onoriamo valori democratici negati da fascismo; Mattarella all'Altare della Patria. Meloni: onoriamo valori della democrazia; 25 aprile, la diretta - Mattarella all'Altare della Patria. Meloni: Oggi onoriamo i valori democratici negati dal fascismo. 🔗Ne parlano su altre fonti

25 aprile. Meloni: onoriamo valori democratici negati dal regime fascista - Il Presidente Mattarella al Teatro Ivo Chiesa Il Presidente Mattarella è arrivato al Teatro Ivo Chiesa di Genova dove si terranno le orazioni istituzionali per celebrare l'80^ della Liberazione. Il P ... 🔗msn.com

25 Aprile, le parole di Giorgia Meloni: “Onoriamo valori democratici negati da fascismo” - Leggi su Sky TG24 l'articolo 25 Aprile, le parole di Giorgia Meloni: “Onoriamo valori democratici negati da fascismo” ... 🔗tg24.sky.it

25 aprile, Meloni: «Oggi onoriamo i valori democratici negati dal fascismo» - 25 aprile, Meloni nell'80esimo anniversario della Liberazione: «Oggi onoriamo i valori democratici negati dal fascismo». 🔗msn.com