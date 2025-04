25 aprile Meloni e Mattarella all’Altare della Patria

aprile particolare, sia per gli 80 anni della Festa, sia perché cade alla vigilia dei funerali di Papa Francesco. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivato all’Altare della Patria per la cerimonia in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione.Tra pochi minuti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona di fiori. Presenti, tra gli altri, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Arrivato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La celebrazione è iniziata alle 9.30. Dopo la cerimonia degli onori e l’esecuzione dell’inno d’Italia il Capo dello Stato depone una corona di alloro. Lapresse.it - 25 aprile, Meloni e Mattarella all’Altare della Patria Leggi su Lapresse.it L’Italia celebra la Liberazione del Nazifascismo. Un 25particolare, sia per gli 80 anniFesta, sia perché cade alla vigilia dei funerali di Papa Francesco. La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivatoper la cerimonia in occasione dell’80esimo anniversarioLiberazione.Tra pochi minuti il presidenteRepubblica Sergiodeporrà una corona di fiori. Presenti, tra gli altri, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il presidenteCorte costituzionale Giovanni Amoroso, il ministroDifesa Guido Crosetto, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Arrivato anche il presidenteRepubblica Sergio. La celebrazione è iniziata alle 9.30. Dopo la cerimonia degli onori e l’esecuzione dell’inno d’Italia il Capo dello Stato depone una corona di alloro.

Approfondimenti da altre fonti

Roma, 22 apr. (askanews) – Cinque giorni di lutto nazionale, da oggi a sabato, senza lo stop alle manifestazioni per il 25 aprile, ma con la raccomandazione di celebrare la ricorrenza con “sobrietà”. E’ questa la decisione del Consiglio dei ministri che si è riunito questa mattina a Palazzo Chigi per una seduta ‘lampo’ aperta da un momento di raccoglimento in memoria di papa Francesco. Tra le ipotesi iniziali (tre giorni come fu per Giovanni Paolo II o cinque) ha prevalso la linea della ... 🔗ildenaro.it

Mia nonna era nata a Predappio ed era la maestra del paese. Amica di donna Rachele e ardente fascista, rimase vedova molto giovane in quanto il marito, dopo essere stato percosso a sangue da una squadra di partigiani scesi dal Poggio di Montironi, morì per un'infezione. Per lei la parola «partigiano» funzionava come un riflesso pavloviano, partiva con una sequela di insulti in dialetto romagnolo. Quando cominciai la scuola mia madre, prudente, si raccomandò - non dire a nessuno della nonna, ... 🔗iltempo.it

Mia nonna era nata a Predappio ed era la maestra del paese. Amica di donna Rachele e ardente fascista, rimase vedova molto giovane in quanto il marito, dopo essere stato percosso a sangue da una squadra di partigiani scesi dal Poggio di Montironi, morì per un'infezione. Per lei la parola «partigiano» funzionava come un riflesso pavloviano, partiva con una sequela di insulti in dialetto romagnolo. Quando cominciai la scuola mia madre, prudente, si raccomandò - non dire a nessuno della nonna, ... 🔗iltempo.it

25 aprile, le news in diretta: cortei e celebrazioni per l’ottantesimo della Liberazione; 25 aprile, le ultime notizie in diretta sulla Festa della Liberazione | Mattarella e Meloni all'Altare della Patria; 25 aprile, Mattarella all'altare della Patria. Diversi cortei. LIVE; Meloni con Mattarella all'Altare della Patria: così governo e Parlamento celebrano il 25 aprile sobrio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

25 aprile, Meloni e Mattarella all’Altare della Patria - L'Italia celebra la Liberazione del Nazifascismo. Un 25 aprile particolare, sia per gli 80 anni della Festa, sia perché cade alla vigilia dei funerali di Papa ... 🔗msn.com

Il presidente Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per il 25 aprile: diretta video - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. 🔗video.corriere.it

25 aprile, da Mattarella e Meloni a Schlein: come sarà la Festa della Liberazione di politici e cariche delle Stato - Genova, Milano, Roma. Sono queste alcune delle città che si preparano ad ospitare leader nazionali e cariche istituzionali per celebrare il 25 aprile. Anche se, va detto, la mappa ... 🔗msn.com