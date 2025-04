25 Aprile Mediaset celebra 80 anni di libertà con una campagna istituzionale su tutte le emittenti

anniversario della Liberazione, Mediaset realizza una campagna istituzionale per il 25 Aprile, trasmettendo per l’intera giornata uno spot celebrativo su tutte le emittenti del gruppo.Il messaggio, essenziale e simbolico, è costruito attorno alla bandiera italiana, accompagnata dalla scritta “25 Aprile – 80 anni di libertà”, per richiamare il valore fondante della libertà e il significato profondo della ricorrenza nella storia repubblicana.Lo spot è programmato su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e tutte le reti Mediaset, con passaggi all’interno dei principali spazi informativi e di intrattenimento.Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nel sostenere i valori della memoria collettiva, della democrazia e dell’identità nazionale, offrendo un contributo di riflessione attraverso il linguaggio diretto e condiviso della televisione. Liberoquotidiano.it - 25 Aprile: Mediaset celebra 80 anni di libertà con una campagna istituzionale su tutte le emittenti Leggi su Liberoquotidiano.it In occasione dell’80°versario della Liberazione,realizza unaper il 25, trasmettendo per l’intera giornata uno spottivo suledel gruppo.Il messaggio, essenziale e simbolico, è costruito attorno alla bandiera italiana, accompagnata dalla scritta “25– 80di”, per richiamare il valore fondante dellae il significato profondo della ricorrenza nella storia repubblicana.Lo spot è programmato su Canale 5, Italia 1, Rete 4 ele reti, con passaggi all’interno dei principali spazi informativi e di intrattenimento.Con questa iniziativa,rinnova il proprio impegno nel sostenere i valori della memoria collettiva, della democrazia e dell’identità nazionale, offrendo un contributo di riflessione attraverso il linguaggio diretto e condiviso della televisione.

Su altri siti se ne discute

Mediaset, la campagna istituzionale per il 25 aprile - Il 25 aprile, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, Mediaset dedica al pubblico una campagna istituzionale trasmessa su tutte le emittenti del gruppo, per sottolineare il valore della giornata e il legame con i principi fondanti della Repubblica italiana. LEGGI ANCHE: Il grido di Diodato: esce il nuovo singolo ‘Non ci credo più’ in attesa dei live estivi Lo spot celebrativo, in onda nel corso dell’intera giornata su Canale 5, Italia 1, Rete 4 e le altre reti Mediaset, propone un ... 🔗funweek.it

Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano per oggi 25 aprile - Appena smaltite le festività pasquali, l’Italia è pronta a celebrare una nuova ricorrenza molto importante. Il 25 aprile 2025, infatti, verrà ricordata ancora una volta la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal fascismo. Per celebrare al meglio questo passaggio storico fondamentale per il nostro Paese, anche i palinsesti televisivi di Rai e Mediaset subiranno diverse variazioni. La rete pubblica dedicherà diversi speciali alla Festa della Liberazione, raccontandone in diretta i ... 🔗dilei.it

Mediaset, la campagna istituzionale per il 25 aprile - In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, Mediaset realizza una campagna istituzionale, costruita intorno al messaggio simbolico della nostra bandiera italiana 🔗ilgiornale.it

25 Aprile 2025: l’Italia celebra gli 80 anni della Liberazione | Mattarella all'Altare della Patria; Perché l’Isola dei famosi non va in onda stasera: la programmazione delle nuove puntate su Canale 5; Morte Papa Francesco, il governo proclama 5 giorni di lutto nazionale: cosa succede alle manifestazioni del 25 aprile; 25 aprile: domani Zaia accoglierà Mattarella a Vittorio Veneto | .it. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mediaset celebra l’80° anniversario della Liberazione con uno spot istituzionale su tutte le reti - In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Mediaset rende omaggio a uno dei momenti più significativi della storia italiana con la ... 🔗superguidatv.it

Mediaset celebra i 80 anni della liberazione con uno spot istituzionale su tutte le sue emittenti il 25 aprile - Mediaset celebra l’80° anniversario della liberazione con uno spot istituzionale il 25 aprile 2025, promuovendo i valori di libertà, democrazia e memoria storica attraverso la bandiera italiana e la C ... 🔗gaeta.it

Mediaset, la campagna istituzionale per il 25 aprile - In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, Mediaset realizza una campagna istituzionale, costruita intorno al messaggio simbolico della nostra bandiera italiana ... 🔗msn.com