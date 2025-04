25 aprile Mattarella sulle orme della storia da Mazzini a Papa Francesco È sui valori di libertà e democrazia che nasce la Repubblica

Prima l'omaggio all'Altare della Patria, poi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi 25 aprile si è recato a Genova in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione. E da lì, il capo dello Stato, che ha scelto il capoluogo ligure per celebrare l'anniversario della Liberazione, ha richiamato ancora una volta i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, democrazia e unità nazionale. «Dalla Liguria è venuta una forte lezione sulla moralità della Resistenza, sulle ragioni di fondo che si opponevano al dominio dell'uomo sull'uomo, si opponevano a un conflitto nato non per difendere la propria comunità ma come aggressione alla libertà di altri popoli», ha affermato il presidente, sottolineando come «la Resistenza si pose l'obiettivo di raggiungere la pace come condizione normale delle relazioni fra popoli».

