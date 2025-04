25 aprile Mattarella cita papa Francesco È sempre tempo di Resistenza

Mattarella, dopo le celebrazioni del 25 aprile all’Altare della Patria, si è spostato a Genova per commemorare l’80esimo anniversario della Liberazione nel capoluogo ligure. Il capo di Stato nel suo discorso ha citato papa Francesco: «Nella sua ‘Fratelli tutti’, ci ha esortato a superare conflitti anacronistici, ricordandoci che ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte». E che «non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti». Ecco perché, ha aggiunto Mattarella, «è sempre tempo di Resistenza, ecco perché sono sempre attuali i valori che l’hanno ispirata». Lettera43.it - 25 aprile, Mattarella cita papa Francesco: «È sempre tempo di Resistenza» Leggi su Lettera43.it Il presidente della Repubblica Sergio, dopo le celebrazioni del 25all’Altare della Patria, si è spostato a Genova per commemorare l’80esimo anniversario della Liberazione nel capoluogo ligure. Il capo di Stato nel suo discorso hato: «Nella sua ‘Fratelli tutti’, ci ha esortato a superare conflitti anacronistici, ricordandoci che ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte». E che «non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi, e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti». Ecco perché, ha aggiunto, «èdi, ecco perché sonoattuali i valori che l’hanno ispirata».

