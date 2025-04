25 Aprile Mattarella cita Papa Francesco E sempre tempo di Resistenza Omaggio a Ventotene difendere Unione europea

sempre tempo di Resistenza ». Sergio Mattarella usa le parole di Papa Francesco per sintetizzare il senso profondo della festa della Liberazione facendo capire, dopo giorni di polemiche e distinguo sul 25 Aprile , che non è il momento di abbassare la guardia. In tempi di revisionismi storici è bene chiarire ancora una volta che con il nazi-fascismo tutti soffrirono ma non tutti erano nel lato. Feedpress.me - 25 Aprile, Mattarella cita Papa Francesco: "E' sempre tempo di Resistenza". Omaggio a Ventotene: difendere l'Unione europea Leggi su Feedpress.me « Èdi». Sergiousa le parole diper sintetizzare il senso profondo della festa della Liberazione facendo capire, dopo giorni di polemiche e distinguo sul 25, che non è il momento di abbassare la guardia. In tempi di revisionismi storici è bene chiarire ancora una volta che con il nazi-fascismo tutti soffrirono ma non tutti erano nel lato.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ascoltare Mattarella per festeggiare nel modo migliore il 25 aprile - Al direttore - Si accusa Papa Francesco di essere contro l’occidente, scrive Domenico Quirico sulla Stampa, ma dove sarebbe mai, si domanda, questo “presunto, luminoso occidente” da difendere? Non esiste più, si dice certo Quirico, e se anche esistesse, lascia intendere, perché mai difenderlo? La risposta sta in una sola parola, anzi, due, che al giornalista, stranamente, non sono venute in mente: libertà e benessere. 🔗ilfoglio.it

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella a Genova il 25 aprile - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Genova il prossimo 25 aprile per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. L'annuncio da parte del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, venerdì 28 febbraio alla presentazione dello spettacolo 'D'oro, il sesto senso... 🔗genovatoday.it

Gli 80 anni della Liberazione. I cortei nelle città. 'A Milano oltre 90mila'. A Orbetello l'Anpi multata: 'Occupazione di suolo'; 25 aprile, al corteo a Milano “oltre 90mila persone”. Schlein: “Viva l’Italia antifascista”; Il discorso di Sergio Mattarella a Genova, per il 25 Aprile; 25 Aprile, il Presidente Mattarella a Genova cita il Papa: ‘Sempre tempo di Resistenza’. 🔗Se ne parla anche su altri siti

25 aprile, Mattarella cita papa Francesco: «È sempre tempo di Resistenza» - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo le celebrazioni del 25 aprile all’Altare della Patria, si è spostato a Genova per commemorare l’80esimo anniversario della Liberazione nel capolu ... 🔗msn.com

25 Aprile, Mattarella cita Papa Francesco: "E' sempre tempo di Resistenza". Omaggio a Ventotene: difendere l'Unione europea - Sergio Mattarella usa le parole di papa Francesco per sintetizzare il senso profondo della festa della Liberazione facendo capire, dopo giorni di polemiche e distinguo sul 25 aprile, che non è il mome ... 🔗msn.com

25 Aprile, Mattarella a Genova cita Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno” - "Un’esperienza che ha tratto ispirazione da una figura, quella di Aldo Gastaldi, il partigiano “Bisagno”, comandante della Divisione Garibaldi-Cichero, protagonista di un impegno per la Patria, la giu ... 🔗ilgiornale.it