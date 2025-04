25 aprile Mattarella cita Papa Francesco è sempre tempo di Resistenza

sempre tempo di Resistenza”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato oggi a Genova l’80° anniversario della Liberazione, richiamando il messaggio di Papa Francesco contenuto nell’enciclica Fratelli tutti. Il Pontefice – ha ricordato Mattarella – ci ha esortato a superare “conflitti anacronistici”, sottolineando che “ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte”. Da qui, l’attualità dei valori della Resistenza e la necessità di non considerarla un evento consegnato al passato: “Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi”, ha ammonito il Capo dello Stato.Appello al voto e alla partecipazioneNel suo discorso, Mattarella ha lanciato anche un monito contro l’astensionismo, difendendo con forza l’esercizio democratico come “ciò che sostanzia la nostra libertà”. Thesocialpost.it - 25 aprile, Mattarella cita Papa Francesco: è sempre tempo di Resistenza Leggi su Thesocialpost.it GENOVA – “Èdi”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergioha celebrato oggi a Genova l’80° anniversario della Liberazione, richiamando il messaggio dicontenuto nell’enciclica Fratelli tutti. Il Pontefice – ha ricordato– ci ha esortato a superare “conflitti anacronistici”, sottolineando che “ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte”. Da qui, l’attualità dei valori dellae la necessità di non considerarla un evento consegnato al passato: “Non è possibile accontentarsi di quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi”, ha ammonito il Capo dello Stato.Appello al voto e alla partecipazioneNel suo discorso,ha lanciato anche un monito contro l’astensionismo, difendendo con forza l’esercizio democratico come “ciò che sostanzia la nostra libertà”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascoltare Mattarella per festeggiare nel modo migliore il 25 aprile - Al direttore - Si accusa Papa Francesco di essere contro l’occidente, scrive Domenico Quirico sulla Stampa, ma dove sarebbe mai, si domanda, questo “presunto, luminoso occidente” da difendere? Non esiste più, si dice certo Quirico, e se anche esistesse, lascia intendere, perché mai difenderlo? La risposta sta in una sola parola, anzi, due, che al giornalista, stranamente, non sono venute in mente: libertà e benessere. 🔗ilfoglio.it

25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano - Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. 🔗quotidiano.net

Sergio Mattarella a Genova il 25 aprile - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Genova il prossimo 25 aprile per le celebrazioni dell'80esimo anniversario della Liberazione. L'annuncio da parte del vicesindaco reggente, Pietro Piciocchi, venerdì 28 febbraio alla presentazione dello spettacolo 'D'oro, il sesto senso... 🔗genovatoday.it

25 aprile. Mattarella a Genova: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - Mattarella cita il Papa, è sempre tempo di Resistenza; 25 aprile, Mattarella cita papa Francesco: “È sempre tempo di resistenza”; 25 aprile, Mattarella cita il Papa: «È sempre tempo di Resistenza». Meloni: «Onoriamo valori democratici negat; Il 25 aprile di Genova, anche Mattarella per la festa della Liberazione: l'arrivo a teatro tra gli applausi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile, Mattarella cita papa Francesco: «È sempre tempo di Resistenza» - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo le celebrazioni del 25 aprile all’Altare della Patria, si è spostato a Genova per commemorare l’80esimo anniversario della Liberazione nel capolu ... 🔗msn.com

25 aprile, il presidente Sergio Mattarella si ispira a Papa Francesco: il discorso - Nel giorno del 25 aprile, Sergio Mattarella commemora l'80esimo anniversario della Liberazione con un riferimento a Papa Francesco. 🔗msn.com

25 aprile, il discorso di Mattarella a Genova per gli 80 anni dalla Liberazione - Il presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo centrale della Liguria nella Resistenza, rendendo omaggio ai partigiani, alle vittime delle stragi nazifasciste e al valore civile delle comunità l ... 🔗vanityfair.it