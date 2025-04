25 aprile Mattarella a Genova Allerta cortei a Roma e Milano

Roma, 25 aprile 2025 – Allerta sicurezza per i cortei in programma oggi a Milano e Roma in occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25 aprile. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. A Milano i palestinesi vogliono aprire il corteo. Mattarella sarà alla manifestazione di Genova. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. Bella ciao vietata a Romano di Lombardia, a Cinisello stop al comizio dell'Anpi. Agli Archivi di Stato conferenze rinviate. Il Parlamento ha ricordato gli 80 anni dalla Liberazione. La giornata in diretta Quotidiano.net - 25 aprile, Mattarella a Genova. Allerta cortei a Roma e Milano Leggi su Quotidiano.net , 252025 –sicurezza per iin programma oggi ain occasione delle manifestazioni per l'ottantesimo anniversario del 25. Nella capitale la comunità ebraica da sola a Porta San Paolo. Ai palestinesi vogliono aprire il corteo.sarà alla manifestazione di. Polemiche per le manifestazioni annullate in alcuni Comuni in concomitanza del lutto nazionale per la morte del Papa proclamato dal governo. Bella ciao vietata ano di Lombardia, a Cinisello stop al comizio dell'Anpi. Agli Archivi di Stato conferenze rinviate. Il Parlamento ha ricordato gli 80 anni dalla Liberazione. La giornata in diretta

Al direttore - Si accusa Papa Francesco di essere contro l’occidente, scrive Domenico Quirico sulla Stampa, ma dove sarebbe mai, si domanda, questo “presunto, luminoso occidente” da difendere? Non esiste più, si dice certo Quirico, e se anche esistesse, lascia intendere, perché mai difenderlo? La risposta sta in una sola parola, anzi, due, che al giornalista, stranamente, non sono venute in mente: libertà e benessere. 🔗ilfoglio.it

