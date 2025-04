25 Aprile Marcia Liberazione con Anpi

Anpi a Roma,per l'80° anniversario della Liberazione, da Largo Bompiani a Piazza Schuster. Apre uno striscione con scritto "I partigiani". Molte le bandiere della pace. In piazza anche Cgil,Pd,Avs.Nel pomeriggio,Marcia della Liberazione fino a Porta S.Paolo. La Comunità ebraica ha deposto una corona ai piedi della Piramide Cestia. Poi, l'area è stata occupata da una manifestazione pro-Palestina. Nel pomeriggio, manifestazioni a Milano e Genova. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 11.40 Corteo dell'a Roma,per l'80° anniversario della, da Largo Bompiani a Piazza Schuster. Apre uno striscione con scritto "I partigiani". Molte le bandiere della pace. In piazza anche Cgil,Pd,Avs.Nel pomeriggio,dellafino a Porta S.Paolo. La Comunità ebraica ha deposto una corona ai piedi della Piramide Cestia. Poi, l'area è stata occupata da una manifestazione pro-Palestina. Nel pomeriggio, manifestazioni a Milano e Genova.

La grande manifestazione del 25 aprile partirà alle 10 in stazione a Mestre per arrivare in piazza Ferretto per la celebrazione dell'Anpi. «Due mesi trascorsi insieme a tante realtà, associazioni, comitati e forze sociali e politiche per costruire insieme la manifestazione del 25 aprile a Mestre»...

Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni.

