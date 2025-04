25 aprile lo sfregio vandalizzato il monumento al partigiano Il sindaco Un gesto vile

sfregio nel giorno della Liberazione. "In una giornata simbolo della democrazia e della libertà si è consumato un atto di inaudita gravità: il monumento dedicato al partigiano Aldo Bologni è stato vilmente imbrattato". È questa. Perugiatoday.it - 25 aprile, lo sfregio: vandalizzato il monumento al partigiano. Il sindaco: "Un gesto vile" Leggi su Perugiatoday.it "La memoria non si cancella. La Resistenza vive". E la foto dellonel giorno della Liberazione. "In una giornata simbolo della democrazia e della libertà si è consumato un atto di inaudita gravità: ildedicato alAldo Bologni è stato vilmente imbrattato". È questa.

L’ultimo sfregio dei pro Pal, che vogliono infiltrare il 25 aprile e attaccano la Brigata ebraica - Rafforzata la postura e il messaggio pacifista, anche in seguito alla morte di Papa Francesco, la mobilitazione del 25 aprile rischia ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

25 aprile: 'partigiano stupratore', sfregio a lapide a Roma - (ANSA) - ROMA, 25 APR - Una scritta con vernice rossa 'Partigiano stupratore assassino' sulla lapide per il 25 aprile di Forte Bravetta. Ne danno notizia Elio Tomassetti, presidente del Municipio ... 🔗msn.com

Susa, l'offesa sul manifesto per il 25 aprile. Il nuovo sfregio e l'allarme dell'Anpi: «Clima politico e sociale legittima l'idiozia» - È il secondo caso in pochi giorni dopo una scritta offensiva sulla sede Anpi di Torino. Un foglio di carta bianco con una scritta offensiva contro i partigiani è stata affissa la scorsa notte su un ma ... 🔗torino.corriere.it