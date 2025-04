25 aprile Leoluca Orlando infanga Meloni Fugge

Meloni. Da sinistra sin dalle prime ore del mattino si scatenano. E il primo ad attaccare è l'europarlamentare di Avs Leoluca Orlando: "Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani. In questo 80° anniversario della liberazione dal nazifascismo ci domandiamo cosa significhi libertà. Una libertà che dobbiamo difendere in tempi oscuri e difficili in Italia, che rischiano di riportare indietro le lancette della storia e mortificare la Costituzione repubblicana fondata sulla Resistenza".E ancora: "Celebrare le donne e gli uomini della Resistenza - continua - significa fare memoria attiva, impegnarsi affinché paura, violenza e silenzio, tratti distintivi della dittatura fascista, non ritornino a comandare". Sulle celebrazioni che il governo ha chiesto "sobrie" per il lutto della morte di Papa Francesco, Orlando aggiunge: "È l'ennesimo tentativo da parte del governo Meloni e dei suoi membri di fuggire alle celebrazioni di una giornata a loro da sempre indigesta.

