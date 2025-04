25 aprile le celebrazioni del Anpi al Parco Schuster a Roma

Roma, 25 apr. (askanews) - La manifestazione dell'Anpi a Roma per gli 80 anni della Liberazione. Dopo le commemorazioni con l'omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine, il corteo per le vie del quartiere Garbatella e Ostiense è arrivato al Parco Schuster per proseguire le celebrazioni con musica, pranzo, letture e comizi.In mattinata si sono registrati attimi di tensione in via Ostiense tra i due cortei partiti insieme da Largo Bompiani, con spintoni e insulti tra un gruppo di studenti, dei militanti di Potere al Popolo, e i manifestanti dell'Anpi."Guerrafondai. Via il Pd dal corteo", hanno urlato gli studenti, che poi che hanno dato fuoco a una bandiera della Nato.Il corteo dell'Anpi è sfilato dietro a uno striscione con la scritta "I Partigiani" retto tra gli altri da Marina Pierlorenzi, presidente dell'Anpi di Roma, e Marta Bonafoni, consigliere regionale del Pd. Quotidiano.net - 25 aprile, le celebrazioni dell'Anpi al Parco Schuster a Roma Leggi su Quotidiano.net , 25 apr. (askanews) - La manifestazioneper gli 80 annia Liberazione. Dopo le commemorazioni con l'omaggio ai martirie Fosse Ardeatine, il corteo per le vie del quartiere Garbatella e Ostiense è arrivato alper proseguire lecon musica, pranzo, letture e comizi.In mattinata si sono registrati attimi di tensione in via Ostiense tra i due cortei partiti insieme da Largo Bompiani, con spintoni e insulti tra un gruppo di studenti, dei militanti di Potere al Popolo, e i manifestanti."Guerrafondai. Via il Pd dal corteo", hanno urlato gli studenti, che poi che hanno dato fuoco a una bandieraa Nato.Il corteoè sfilato dietro a uno striscione con la scritta "I Partigiani" retto tra gli altri da Marina Pierlorenzi, presidentedi, e Marta Bonafoni, consigliere regionale del Pd.

Se ne parla anche su altri siti

"25 aprile: un giorno fondamentale per la storia". 80 fa l'Italia fu liberata. Le celebrazioni solenni ad Arezzo - Il 25 aprile è "un giorno fondamentale per la storia d'Italia". Sono trascorsi esattamente 80 anni da quando Milano, sede operativa del Comitato di liberazione Alta Italia, principale organo di governo clandestino della Resistenza presieduto da Alfredo Pizzoni, Luigi Longo, Emilio Sereni, Sandro... 🔗arezzonotizie.it

Il 25 aprile nel comune di Cortona: le celebrazioni - Venerdì 25 aprile le celebrazione della Festa di Liberazione a Cortona inizieranno alle ore 9 con la funzione religiosa nella chiesa di San Domenico, alle 10 è fissato il ritrovo di cittadini, autorità ed associazioni in piazza della Repubblica a cui segue la deposizione di corone d'alloro alle... 🔗arezzonotizie.it

25 aprile, 80esimo anniversario della Liberazione: le celebrazioni a Padova - Il Comune di Padova organizza, come ogni anno, la consueta cerimonia in occasione dell'anniversario della Liberazione. La cerimonia viene realizzata in collaborazione con il Comando Forze operative Nord, la Prefettura di Padova, la Provincia di Padova e l'Università degli Studi di Padova... 🔗padovaoggi.it

L'Anpi al governo: il 25 aprile confermiamo tutte le iniziative. L’affondo di Avs; Anpi: 'Confermati gli eventi del 25 aprile rispettando il lutto'; 25 aprile: Effetto sobrietà tra polemiche e cortei ridotti; La proposta di Battista: «Stop alle feste del 25 aprile dal prossimo anno». 🔗Su questo argomento da altre fonti

25 aprile, le celebrazioni dell’Anpi al Parco Schuster a Roma - Roma, 25 apr. (askanews) – La manifestazione dell’Anpi a Roma per gli 80 anni della Liberazione. Dopo le commemorazioni con l’omaggio ai martiri delle Fosse Ardeatine, il corteo per le vie del quartie ... 🔗askanews.it

25 aprile tra le polemiche, Landini: “Sobri? Non abbiamo bevuto”. L’Anpi: “Non siamo al Papeete” - Celebrazioni del 25 aprile all’insegna delle polemiche per la richiesta di “sobrietà” da parte del governo, associata ai cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Sobri? “Nessun ... 🔗msn.com

U 25 d'aprile di marzu in Roma : scontru accantu trà i studienti di Cambiare Rotta è i manifestanti Anpi - Intensi momenti di tensione tra i due spezzoni di corteo per il 25 aprile a Roma, coinvolgendo studenti di Cambiare Rotta, militanti di Potere al Popolo e membri dell'Anpi. 🔗notizie.it