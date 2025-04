25 aprile Landini Il Papa ci ha detto di fare rumore e combattere

MILANO – "Quando abbiamo incontrato Papa Francesco come Cgil eravamo più di 5.000 persone, ricordo che ci ha invitato a dare voce a chi non ce l'ha: addirittura ci ha detto di fare rumore e di combattere sempre le disuguaglianze". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del suo arrivo a Piazza Duomo a Milano, al termine del corteo per il 25 aprile, rispondendo a chi gli chiedeva un pensiero per il Papa. "In più – ha continuato – l'ultima cosa che ha detto, cioè che per affermare la pace non serve aumentare la spesa per le armi, ma bisogna battersi per il disarmo e per fermare tutte le guerre a partire da quella in Ucraina e dai bombardamenti su Gaza. Credo che il modo migliore per ricordarlo sia battersi e affermare la pace".

