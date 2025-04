25 aprile Landini Giornata che unisce ma non si può far finta di nulla

Landini, alle celebrazioni del 25 aprile a Milano ha sottolineato: "Credo che questa sia in realtà una Giornata che unisce questo Paese, è chiaro che non si può far finta di nulla". "Il nostro Paese per essere libero ha dovuto sconfiggere i fascisti e i nazisti ed è evidente che c'è stata anche una guerra civile perché c'è stato un momento in cui non erano tutti contro i fascisti", ha dichiarato Landini che ha poi aggiunto: "Grazie però agli antifascisti oggi c'è la libertà per tutti"."La storia è questa, non è che la si può cambiare, la maggioranza di questo Paese ha preso parola, si è unita e ha sconfitto il fascismo e il nazismo", ha sottolineato ancora Landini secondo cui "bisogna evitare di tornare a soluzioni autoritarie". Landini ha poi parlato dell'importanza di riportare i cittadini a votare.

