25 aprile Laika in azione a Roma per le partigiane di ieri e di oggi

Un'opera dedicata "alle partigiane di ieri e di oggi" e un monito contro ogni deriva autoritaria. Così la street artist Laika ha aperto a Roma le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione. L'opera, affissa di notte tra il Ponte delle Colonne d'Ercole e Piazza Damiano Sauli, nel

25 aprile, Laika in azione a Roma per le partigiane di ieri e di oggi - Roma, 25 apr. (askanews) - Un'opera dedicata "alle partigiane di ieri e di oggi" e un monito contro ogni deriva autoritaria. Così la street artist Laika ha aperto a Roma le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione. L'opera, affissa di notte tra il Ponte delle Colonne d'Ercole e Piazza Damiano Sauli, nel quartiere Garbatella, è un poster di 2x3 metri e raffigura una partigiana armata del 1945, simbolo della lotta antifascista, e una partigiana del 2025, con un fazzoletto rosa sul volto, in prima linea contro censura, patriarcato e precarietà. 🔗quotidiano.net

Le stelle della Resistenza: Laika riaccende la memoria partigiana alla Garbatella - Nel poster comparso tra il Ponte delle Colonne d’Ercole e piazza Damiano Sauli convivono due figure: una partigiana del 1945 e una del 2025 ... 🔗msn.com

