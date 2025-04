Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile | La storia di Alceo Lipizer, il centrocampista deportato a Dachau per aver battuto i soldati nazisti a calcio

No. Due lettere semplici, che a volte assumono però un significato più profondo, dai contorni storici. È la Resistenza al nazifascismo che è stata fatta in tanti modi, anche con una semplice risposta. C’è il caso degli IMI ovviamente (gli Internati Militari Italiani), ma c’è anche ladi, colpevole divinto una partita dicontro gli avversari sbagliati. Esterno d’attacco e, nato a Fiume l’81921,è il trascinatore della Fiumana per cinque stagioni, dal 1937 al 1942, caratterizzate dalla promozione in Serie B nel 1941.L’ingresso dell’Italia in guerra nel 1940 è un momento che segna l’interruzione momentanea di tante carriere sportive: tra queste c’è anche quella di. Parte per la base navale di Taranto, dove indossa la maglia rossoblù nel campionato di Serie C.