25 aprile la sceneggiata di Debora Serracchiani Sono andata a Ventotene

Debora Serracchiani, in occasione del 25 aprile è stata a Ventotene "per rendere omaggio ad Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'idea di un'Europa unita, antifascista e solidale" in un luogo, ha scritto su Facebook, "simbolo di resistenza, di speranza, di visione politica capace di nascere anche nelle condizioni più dure"."Oggi più che mai - ha continuato Serracchiani - è necessario ricordare il coraggio di chi ha lottato contro la dittatura e ha sognato un mondo diverso". Perché il 25 aprile "non è solo memoria: è impegno concreto perché ciò che è stato non si ripeta. Perché il 25 aprile è la giornata più bella per il nostro Paese, è quella che ci ricorda la bellezza e l'importanza della libertà". A Milano, invece, ha partecipato al corteo per il 25 aprile Elly Schlein. Liberoquotidiano.it - 25 aprile, la sceneggiata di Debora Serracchiani: "Sono andata a Ventotene" Leggi su Liberoquotidiano.it La deputata e responsabile Giustizia del Pd, in occasione del 25è stata a"per rendere omaggio ad Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'idea di un'Europa unita, antifascista e solidale" in un luogo, ha scritto su Facebook, "simbolo di resistenza, di speranza, di visione politica capace di nascere anche nelle condizioni più dure"."Oggi più che mai - ha continuato- è necessario ricordare il coraggio di chi ha lottato contro la dittatura e ha sognato un mondo diverso". Perché il 25"non è solo memoria: è impegno concreto perché ciò che è stato non si ripeta. Perché il 25è la giornata più bella per il nostro Paese, è quella che ci ricorda la bellezza e l'importanza della libertà". A Milano, invece, ha partecipato al corteo per il 25Elly Schlein.

Approfondimenti da altre fonti

