25 Aprile la Liberazione e la memoria della guerra fratricida

della Seconda guerra Mondiale e dalla vittoria degli Alleati, insieme alle forze partigiane italiane, contro l'esercito tedesco e la Repubblica Sociale Italiana. Un evento che ha segnato la Liberazione del nostro Paese.E, permettetemi una riflessione personale, sono anche passati 80 anni dalla fine di quella che fu, a tutti gli effetti, una guerra civile.guerra civile, sì, perché italiani combatterono contro altri italiani: alcuni al fianco degli Alleati, altri con le forze nazifasciste. Una guerra interna, forse la più dolorosa, perché alimentata da odio ideologico, da divisioni politiche e da rancori profondi.Solo nel 1991 lo storico Claudio Pavone — proveniente da un'area culturale di sinistra — ebbe il coraggio di chiamarla esplicitamente così, titolando il suo libro "Una guerra civile", edito da Bollati Boringhieri.

