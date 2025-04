25 aprile la diretta – Il presidente Mattarella all’Altare della Patria

Approfondimenti da altre fonti

Diego Bianchi annuncia che il 25 aprile Propaganda Live andrà in onda con una puntata speciale trasmessa da una location differente per omaggiare gli 80 anni della Liberazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sono giorni strani per i palinsesti televisivi, in cui si incrociano la morte di Papa Francesco e la celebrazione per il 25 aprile. Per domani è prevista una “mini rivoluzione” sulle messe in onda di domani. A cominciare dalla cancellazione della diretta di È sempre mezzogiorno: la Rai trasmetterà in diretta tv il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salta dunque per Antonella Clerici. 🔗ilfattoquotidiano.it

Polemiche su polemiche, anche nel bel mezzo dei cinque giorni di lutto nazionale proclamato dal governo Meloni per onorare la morte improvvisa di Papa Francesco (benché malato da tempo), avvenuta nel lunedì dell’Angelo e dopo la Pasqua di Resurrezione in cui il Pontefice si è mostrato per l’ultima volta in pubblico. Si è chiesto maggior sobrietà nel corso di questi giorni, non è stata vietata la manifestazione del 25 Aprile che celebra la Liberazione dal nazifascismo, si è semplicemente ... 🔗liberoquotidiano.it

