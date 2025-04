25 Aprile iniziamo bene Il Papa morto omaggiato da centri sociali e pro Pal con urla botte e assalti video

Aprile sobrio, nel rispetto del Papa morto? Un sogno del governo, perché a sinistra, come previsto, l'antipasto è stato caraterizzato dalla prima gazzara, a Torino, dove scontri con le forze dell'ordine si sono verificati in piazza Castello a Torino, ieri sera, al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 Aprile. A cerimonia ultimata i componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo, composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filo palestinesi, sono saliti sul palco dopo avere rimosso le transenne.25 Aprile, i primi scontri ieri a TorinoI manifestanti dello spezzone 'antagonista' durante il corteo avevano esposto uno striscione con la scritta 'Resistenza contro guerra, riarmo e genocidio' e avevano anche contestato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, esponendo un fantoccio con le sue sembianze in mimetica da militar.

