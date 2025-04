25 aprile in migliaia a Casa Cervi Soliani I nuovi partigiani siamo noi

Reggio Emilia, 25 aprile 2025 – A Casa Cervi è il giorno del popolo dei Campirossi. Fin dal mattino, migliaia di persone si riversano nel grande podere di Gattatico per prendere parte alla Festa della Liberazione, in un'edizione che segna un traguardo importante: l'80° anniversario della fine del nazifascismo. La celebrazione, da sempre tra le più partecipate in Italia, si allunga per la prima volta fino a sera, con musica, interventi e testimonianze fino alle 23.Il clima è quello delle grandi occasioni, tra famiglie, scolaresche, volti noti e tanti bambini che giocano a pallone nel prato, mentre tra i viali del parco si respira un'aria di festa e di memoria. A fare da cornice, stand gastronomici, banchetti, spazi per le associazioni e visite gratuite al Museo di Casa Cervi, aperto per l'intera giornata.

