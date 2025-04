25 aprile il VIDEO delle contestazioni a Dipiazza

Dipiazza è stato fischiato e contestato più volte durante il discorso pronuciato in occasione della cerimonia per la Festa della Liberazione, svoltasi questa mattina nella Risiera di San Sabba. Qui le immagini di quanto avvenuto. Triesteprima.it - 25 aprile, il VIDEO delle contestazioni a Dipiazza Leggi su Triesteprima.it Il sindaco di Trieste Robertoè stato fischiato e contestato più volte durante il discorso pronuciato in occasione della cerimonia per la Festa della Liberazione, svoltasi questa mattina nella Risiera di San Sabba. Qui le immagini di quanto avvenuto.

Altre fonti ne stanno dando notizia

25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella al Teatro Nazionale dopo l’omaggio ai caduti partigiani | Foto | Video | Lo Speciale | Gli aggiornamenti - Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergio Mattarella ha voluto confermare la presenza a Genova per le celebrazioni del 25 Aprile 🔗ilsecoloxix.it

25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella al Teatro Nazionale: “Dalla Liguria forte lezione sulla moralità della Resistenza” | Foto | Video | Lo Speciale | Aggiornamenti - Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergio Mattarella ha voluto confermare la presenza a Genova per le celebrazioni del 25 Aprile 🔗ilsecoloxix.it

25 aprile: a Romano di Lombardia si canta Bella ciao nonostante il divieto. VIDEO - Nonostante il divieto di eseguire musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia ha comunque intonato “Bella ciao”. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". 🔗tg24.sky.it

25 Aprile, la contestazione al discorso del consigliere Gigantino che disonora la Provincia. VIDEO - Doveva essere un momento solenne e condiviso, ma si è trasformato in una scena di forte tensione e protesta. Durante la cerimonia ufficiale per la Festa della Liberazione (questa mattina al Broletto) ... 🔗lavocedinovara.com

25 aprile: tutte le manifestazioni, con qualche contestazione - Grande allerta nelle città per i festeggiamenti di questo ottantesimo anniversario del venticinque aprile, schiacciato tra le tensioni per la guerra con i manifestanti pro palestina che si uniscono ai ... 🔗tg.la7.it

VIDEO 25 Aprile, a Milano centri sociali contestano e bloccano furgone Pd - Gli attivisti: 'Siete la vergogna del 25 aprile' A Milano momento di tensione al corteo per il 25 aprile nell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo: attivisti del centro sociale del ... 🔗informazione.it