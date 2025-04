25 aprile il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria le foto della cerimonia

presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alle celebrazioni per la festa della Liberazione all’Altare della Patria: le foto Notizie.virgilio.it - 25 aprile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Altare della Patria: le foto della cerimonia Leggi su Notizie.virgilio.it Ilha partecipato alle celebrazioni per la festaLiberazione: le

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Non è gradita a Lonate”. Presidente Anpi esclusa dalle celebrazioni per il 25 aprile - La presidente dell'Anpi si era rivolta a uno studente di 19 anni Samuel Balatri, reo di aver espresso la sua opinione, affermando di volerlo prendere a schiaffi 🔗imolaoggi.it

Il presidente dell’Anpi di Milano: “Sobrietà il 25 aprile? Non si annulli il valore della lotta antifascista” - In occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione, è stato inaugurato a Milano, in piazza Giuseppe Occhialini, il murale “I ragazzi di via Botticelli”, dedicato a quattro giovanissimi partigiani uccisi all’alba del 6 gennaio 1945, cioè Giuseppe Bodra, Tullio Di Parti, Orazio Maron e Giancarlo Tunissi. Nell’occasione, Primo Minelli, presidente dell’Anpi Milano, è tornato sulla polemica legata al 25 aprile, che quest’anno, a causa dei cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, deve tenersi “sobrio”, come stabilito dal ministro Musumeci. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile “con sobrietà”, il presidente dell’associazione degli ex deportati: “Scandaloso, si strumentalizza un lutto” - “Se non fosse scandaloso ci sarebbe da ridere”. Così il presidente del’Associazione nazionale ex deportati (Aned), Dario Venegoni, commenta all’Ansa le parole del ministro della Protezione civile Nello Musumeci secondo cui le celebrazioni per il prossimo 25 aprile si dovranno svolgere “con sobrietà“ visto il concomitante lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Il Consiglio dei ministri infatti ha deliberato di proclamare cinque giorni di lutto, invece dei tre sempre adottati in passato nelle stesse circostanze, andando così a ricomprendere la giornata della Liberazione: “È una cosa ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Il 25 aprile di Genova, anche Mattarella per la festa della Liberazione: l'arrivo a teatro tra gli applausi; 25 aprile, Mattarella cita papa Francesco: “È sempre tempo di resistenza”; Mattarella a Genova il 25 aprile 2025, il programma della visita e corteo spostato al pomeriggio; 25 aprile. Mattarella a Genova: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - Mattarella cita il Papa, è sempre tempo di Resistenza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

25 aprile, Mattarella a Genova: il discorso integrale, cosa ha detto - Il discorso integrale del presidente della Repubblica in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione ... 🔗msn.com

Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Genova 25 aprile 2025 - Ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. "È sempre tempo di Resistenza, i suoi valori sono sempre attuali" ricorda il capo dello Stato ... 🔗msn.com

25 Aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Meloni per Festa della Liberazione - Il Presidente della Repubblica ha dato il via alle celebrazioni per la Festa della Liberazione con la cerimonia solenne all'Altare della Patria. 🔗gazzetta.it