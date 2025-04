25 aprile il messaggio del presidente del Consiglio della Regione Marche

presidente del Consiglio della Regione Marche, Dino Latini, ha diffuso un comunicato per il 25 aprile che riportiamo integralmente. Il messaggio di Dino Latini “Oggi, 25 aprile 2025, celebrando l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia, la Regione Marche si unisce a tutta la nazione per ricordare il sacrificio, la determinazione e il coraggio di chi ha lottato per la nostra libertà. Questo è un giorno che ci invita non solo a commemorare il passato, ma anche a riflettere sul presente e sul futuro delle nostre libertà e dei valori democratici che sono alla base della nostra Repubblica. Il 25 aprile 1945 ha rappresentato la fine di un periodo buio della nostra storia, un momento cruciale che ha segnato la rinascita della nostra nazione. In questo giorno, ricordiamo tutti coloro che, con sacrificio e spirito di unità, hanno contribuito alla Resistenza e alla riconquista della libertà. Lapresse.it - 25 aprile, il messaggio del presidente del Consiglio della Regione Marche Leggi su Lapresse.it Ildel, Dino Latini, ha diffuso un comunicato per il 25che riportiamo integralmente. Ildi Dino Latini “Oggi, 252025, celebrando l’80esimo anniversarioLiberazione d’Italia, lasi unisce a tutta la nazione per ricordare il sacrificio, la determinazione e il coraggio di chi ha lottato per la nostra libertà. Questo è un giorno che ci invita non solo a commemorare il passato, ma anche a riflettere sul presente e sul futuro delle nostre libertà e dei valori democratici che sono alla basenostra Repubblica. Il 251945 ha rappresentato la fine di un periodo buionostra storia, un momento cruciale che ha segnato la rinascitanostra nazione. In questo giorno, ricordiamo tutti coloro che, con sacrificio e spirito di unità, hanno contribuito alla Resistenza e alla riconquistalibertà.

Se ne parla anche su altri siti

Anpi, tutti gli eventi e le celebrazioni per il 25 Aprile: il messaggio di pace e fratellanza - L’Anpi prepara le iniziative per il 25 aprile nel rispetto della giornata di lutto, per la scomparsa di Papa Francesco. "A tutti, laici e credenti, in questa giornata tocca condividere il messaggio di pace e fratellanza, che già ottant’anni fa fu lanciato dalla Resistenza e poi da Francesco fino... 🔗messinatoday.it

Mattarella e Meloni uniti all’Altare della Patria: messaggio forte sul 25 Aprile - Roma - Commemorazione solenne per l’80° anniversario della Liberazione: istituzioni riunite a Roma, Meloni condanna il fascismo, Mattarella prosegue a Genova per onorare la Resistenza. Celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione: Mattarella e Meloni all’Altare della Patria In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, le massime cariche dello Stato si sono riunite questa mattina a Roma per una cerimonia solenne all’Altare della Patria. 🔗abruzzo24ore.tv

Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 aprile 2025: “Ritornate a Dio e alla preghiera” - È arrivato l’ultimo messaggio della Madonna a Medjugorje per il tramite della veggente Marija Pavlovic, con approvazione ecclesiastica. Ricordiamo che Marija, insieme ai veggenti Vicka Ivankovi? e Ivan Dragi?evi?, ha ancora le apparizioni quotidiane che, secondo quanto ad oggi rivelato, termineranno nel momento in cui la Vergine Maria affiderà anche a loro l’ultimo dei dieci ... Leggi tutto L'articolo Medjugorje, Messaggio della Madonna del 25 aprile 2025: “Ritornate a Dio e alla preghiera” proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

25 aprile. Mattarella: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali - 25 aprile, le manifestazioni in tutta Italia; Il discorso di Sergio Mattarella a Genova, per il 25 Aprile; Il 25 aprile di Genova, anche Mattarella per la festa della Liberazione: È sempre tempo di Resistenza; 25 aprile, Mattarella cita il Papa: «È sempre tempo di Resistenza». Meloni: «Onoriamo valori democratici negat. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

25 aprile, il messaggio del presidente del Consiglio della Regione Marche - Il presidente del Consiglio della Regione Marche, Dino Latini, ha diffuso un comunicato per il 25 aprile che riportiamo integralmente. Il messaggio di Dino Latini “Oggi, 25 aprile 2025, celebrando l’8 ... 🔗msn.com

25 aprile, il Presidente Mattarella a Genova per l’80° anniversario della Liberazione:" E' sempre tempo di resistenza" - "Anche dalle diverse Resistenze nacque l'idea dell'Europa dei popoli, oggi incarnata dalla sovranità popolare espressa dal Parlamento di Strasburgo. Furono esponenti antifascisti coloro che ... 🔗tg.la7.it

25 aprile, il presidente Sergio Mattarella si ispira a Papa Francesco: il discorso - Nel giorno del 25 aprile, Sergio Mattarella commemora l'80esimo anniversario della Liberazione con un riferimento a Papa Francesco. 🔗msn.com