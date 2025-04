25 aprile il discorso di Mattarella a Genova per gli 80 anni dalla Liberazione

Vanityfair.it - 25 aprile, il discorso di Mattarella a Genova per gli 80 anni dalla Liberazione Leggi su Vanityfair.it Il presidente della Repubblica ha ricordato il ruolo centrale della Liguria nella Resistenza, rendendo omaggio ai partigiani, alle vittime delle stragi nazifasciste e al valore civile delle comunità locali. Un richiamo forte alla memoria e ai valori democratici alla base dell’Europa di oggi

Palinsesti Rai, i programmi del 25 aprile: dalle 11:45 la diretta da Genova con il discorso del presidente Mattarella - Sono giorni strani per i palinsesti televisivi, in cui si incrociano la morte di Papa Francesco e la celebrazione per il 25 aprile. Per domani è prevista una “mini rivoluzione” sulle messe in onda di domani. A cominciare dalla cancellazione della diretta di È sempre mezzogiorno: la Rai trasmetterà in diretta tv il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Salta dunque per Antonella Clerici. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile, Mattarella a Genova: il discorso integrale, cosa ha detto - (Adnkronos) – "Celebriamo oggi qui, a Genova, l’ottantesimo anniversario della liberazione dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. Una regione, la Liguria che, ricca di virtù patriottiche, tanto ha contribuito alla conquista della libertà del nostro popolo". E' iniziato così il discorso integrale pronunciato oggi 25 aprile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova […] 🔗periodicodaily.com

25 aprile. Il discorso di Ignazio La Russa e la «sconfitta del fascismo» - Di recente, abbiamo notato una curiosa richiesta fatta da un utente su X in merito alle dichiarazioni attribuite al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito ai festeggiamenti del 25 aprile, riportate in un post dell’account Ultimora: «Domani ricorre l’80/mo anniversario della Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dalla sconfitta del fascismo. È una giornata importante nel solco degli ideali di democrazia, dialogo, comprensione, rispetto reciproco che sono scolpiti nella Costituzione e che sono il cardine della nostra comunità nazionale. 🔗open.online

