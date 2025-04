25 aprile il comune che revoca la cittadinanza a Mussolini e la dà a Matteotti

aprile il comune di San Clemente in provincia di Rimini ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e l'ha conferita a Giacomo Matteotti. La decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri ed è stata approvata all'unanimità dal consiglio comunale. «revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini significa prendersi la responsabilità di giudicare con determinazione e piena maturità un passato costellato da atrocità, economia inesistente, azzeramento, in modo scientifico, quasi chirurgico, del pensiero critico», ha detto la sindaca Mirna Cecchini, nel suo discorso.«In un'epoca in cui il coraggio delle proprie azioni e l'intransigenza verso le bestialità sembrano venir meno, l'esempio di Matteotti è pronto a ricordarci che la democrazia e la libertà non sono beni scontati e facilmente ottenibili.

Venerdì 25 aprile le celebrazione della Festa di Liberazione a Cortona inizieranno alle ore 9 con la funzione religiosa nella chiesa di San Domenico, alle 10 è fissato il ritrovo di cittadini, autorità ed associazioni in piazza della Repubblica a cui segue la deposizione di corone d'alloro alle... 🔗arezzonotizie.it

L’associazione nazionale partigiani di Novate, Auser, Acli, Pd, M5S, Alleanza Verdi Sinistra, Rifondazione comunista e altre associazioni reclamano contro il sindaco. Il riferimento sono gli eventi del 25 Aprile. "Per la prima volta in 80 anni dal lontano 1945, il prossimo 25 Aprile il sindaco della nostra città, inaugurando un suo cerimoniale istituzionale che non prevede alcun corteo e comizio pubblico, non sfilerà nel corteo promosso dall’Anpi né prenderà la parola nel comizio che accompagna ... 🔗ilgiorno.it

Lissone (Monza e Brianza) – Niente striscione per gli 80 anni della Liberazione, né sul municipio né su altri edifici pubblici, “per non fare disparità di trattamento”. E in città scoppia la polemica. Anpi lissonese e Amministrazione l'un contro l'altro armati, dopo che il Comune ha negato all'Associazione Partigiani il permesso di esporre su uno degli edifici pubblici della città uno striscione commemorativo per gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, un drappo senza alcun ... 🔗ilgiorno.it

