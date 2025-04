25 aprile Giuli 65 milioni di euro per il Museo della Resistenza

della Cultura mantiene la promessa dello stanziamento di 6.5 milioni di euro per la realizzazione del Museo Nazionale della Resistenza a Milano, medaglia d’oro al valor militare”. Lo annuncia in una nota il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ne ha parlato in videoconferenza con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nei giorni delle celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione.Il nuovo Museo nascerà nel cuore di Milano, in un’area compresa tra via Alessandro Volta e Viale Montello. “L’annuncio avviene in una giornata particolarmente significativa – sottolinea il ministro Giuli – È nostro dovere garantire che la memoria di quel periodo resti viva, accessibile e condivisa soprattutto per le nuove generazioni, come da impegno assunto dal mio predecessore”. Lopinionista.it - 25 aprile: Giuli, “6,5 milioni di euro per il Museo della Resistenza” Leggi su Lopinionista.it MILANO – “Il MinisteroCultura mantiene la promessa dello stanziamento di 6.5diper la realizzazione delNazionalea Milano, medaglia d’oro al valor militare”. Lo annuncia in una nota il MinistroCultura, Alessandro, che ne ha parlato in videoconferenza con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidenteRegione Lombardia, Attilio Fontana, nei giorni delle celebrazioni per gli 80 anni dalla Liberazione.Il nuovonascerà nel cuore di Milano, in un’area compresa tra via Alessandro Volta e Viale Montello. “L’annuncio avviene in una giornata particolarmente significativa – sottolinea il ministro– È nostro dovere garantire che la memoria di quel periodo resti viva, accessibile e condivisa soprattutto per le nuove generazioni, come da impegno assunto dal mio predecessore”.

