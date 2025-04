25 Aprile Genova festeggia la Liberazione Mattarella È sempre tempo di Resistenza Foto Video Il discorso

Mattarella ha voluto confermare la presenza a Genova per le celebrazioni del 25 Aprile Ilsecoloxix.it - 25 Aprile, Genova festeggia la Liberazione. Mattarella: “È sempre tempo di Resistenza” | Foto | Video | Il discorso Leggi su Ilsecoloxix.it Il programma della visita è stato modificato per gli impegni legati ai funerali del Papa, ma il presidente Sergioha voluto confermare la presenza aper le celebrazioni del 25

