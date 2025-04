25 aprile fuori i fascisti dal quartiere assalto alla sede di FdI a Torino

alla "sobrietà" del governo riguardo alle manifestazioni del 25 aprile. ''Gravissimo quanto sta accadendo alla sede di Fratelli d'Italia a Torino, sita a Barriera, assediata all'esterno da estremisti di sinistra con cartelli inneggianti 'ai fascisti fuori dai quartieri' e che ha costretto chi era all'interno a barricarsi per evitare di essere travolto dalle violenze - ha dichiarato il vicecapogruppo dei deputati di FdI Augusta Montaruli -. È l'ennesima dimostrazione che aveva ragione il governo a invitare alla sobrietà in questa giornata, ben consapevole che ormai le manifestazioni organizzate dalla sinistra si accompagnano a eccessi e provocazioni. In particolare, preoccupa Torino dove siamo in presenza di una deriva che non conosce sosta e che non risparmia nessuno, nemmeno le Forze dell'Ordine come confermano le violenze di stanotte".

