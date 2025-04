25 aprile Fratoianni La libertà la si conquista quotidianamente

aprile 2025 è l’80° anniversario dalla liberazione dal fascismo. Un 25 aprile che segnala il carattere di una Liberazione che è sempre giovane e bella”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video pubblicato sui social.“Una Liberazione bella e giovane perché – prosegue il leader di SI – non invecchia mai l’urgenza di guadagnare e conquistare la nostra libertà che non è mai un valore acquisito: il ritorno della guerra, le minacce che arrivano da un capitalismo sempre più aggressivo nelle mani di pochissimi ce lo ricorda quotidianamente”.“Davanti a tutto questo allora – conclude Fratoianni – festeggiare, celebrare con forza e con determinazione questo 25 aprile, come ogni 25 aprile, significa costruire tutti e tutte insieme ogni giorno, per l’oggi, per ciò che è stato e per il domani soprattutto, un pezzo della nostra collettiva Liberazione”. Lopinionista.it - 25 aprile: Fratoianni, “La libertà la si conquista quotidianamente” Leggi su Lopinionista.it ROMA – “A tutte e a tutti voi voglio fare gli auguri per la Festa più bella e la più importante delle feste della nostra Repubblica: quest’anno il 252025 è l’80° anniversario dalla liberazione dal fascismo. Un 25che segnala il carattere di una Liberazione che è sempre giovane e bella”. Lo afferma Nicoladi Avs in un video pubblicato sui social.“Una Liberazione bella e giovane perché – prosegue il leader di SI – non invecchia mai l’urgenza di guadagnare ere la nostrache non è mai un valore acquisito: il ritorno della guerra, le minacce che arrivano da un capitalismo sempre più aggressivo nelle mani di pochissimi ce lo ricorda”.“Davanti a tutto questo allora – conclude– festeggiare, celebrare con forza e con determinazione questo 25, come ogni 25, significa costruire tutti e tutte insieme ogni giorno, per l’oggi, per ciò che è stato e per il domani soprattutto, un pezzo della nostra collettiva Liberazione”.

Bonelli e Fratoianni vanno fuori di testa sul 25 aprile "sobrio". "Dimenticano" subito il Papa - Improvvisamente a sinistra vorrebbero gettare nel dimenticato Papa Francesco. Bonelli e Fratoianni pronti a sacrificare il lutto per il Pontefice deceduto il lunedì dell'Angelo sull'altare delle celebrazioni del 25 Aprile. La polemica – o "sciacallata"- dei leader di Avs nasce da una semplice e da una naturale risposta data dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci dopo il Consiglio dei ministri che ha decretato cinque giorni di lutto nazionale.

Cdm sceglie cerimonie sobrie per il 25 aprile, Fratoianni: "Governo allergico alla festa della Liberazione" - Il governo riunito in Cdm ha decretato 5 giorni di lutto nazionale, fino al 26 aprile, giorno del funerale di Papa Francesco. I festeggiamenti del 25 aprile sono confermati, ma è richiesta sobrietà nelle cerimonie. L'opposizione non ci sta: il Pd si ferma, ma solo fino al 24; per Fratoianni il lutto nazionale è solo un pretesto per sminuire il 25 aprile

