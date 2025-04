25 Aprile Firenze celebra gli 80 anni con la lezione di Aldo Cazzullo L’Italia si è schierata dalla parte giusta

Si sono tenute questa mattina a Firenze le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia è cominciata in piazza dell'Unità, dove sono intervenute le autorità civili, militari e religiose insieme alla cittadinanza che vi ha partecipato.

25 aprile, libri e conferenze nelle biblioteche di Firenze - Firenze, 7 aprile 2025 - Presentazioni di libri, conferenze e letture ad alta voce, incontri e dibattiti. In occasione del 25 aprile, le biblioteche comunali propongono un ricco programma di eventi per celebrare la Festa della Liberazione attraverso la cultura, la memoria e la partecipazione collettiva. Tra le iniziative anche il progetto 'Memorie di Resistenza' che raccoglie storie di persone ed eventi che hanno contribuito alla Resistenza di Firenze. 🔗lanazione.it

25 aprile a Firenze, Funaro: “Celebrazione importante. E noi siamo sempre stati sobri” - La sindaca di Sara Funaro, ai giornalisti dopo la cerimonia del 25 aprile in piazza dell'Unità italiana e prima di andare in piazza della Signoria per il prosieguo delle manifestazioni dedicate alla Liberazione L'articolo 25 aprile a Firenze, Funaro: “Celebrazione importante. E noi siamo sempre stati sobri” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Firenze: Galleria dell’Accademia aperta a Pasqua, Pasquetta. Gratis il 25 aprile - Verrà osservato il consueto orario d'apertura: dalle 8.15 alle 18.50, ultimo ingresso alle 18.20 L'articolo Firenze: Galleria dell’Accademia aperta a Pasqua, Pasquetta. Gratis il 25 aprile proviene da Firenze Post. 🔗.com

A Firenze 25 aprile di «sobrietà»: niente «Bella Ciao» come da tradizione (ma una parte della piazza la canta lo stesso) - La sindaca Sara Funaro in piazza della Signoria: «Il 25 aprile è un momento istituzionale nel nostro Paese, va celebrato con la massima attenzione» ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it

25 aprile, Funaro: “Il concetto di sobrietà per il Comune è ovvio”. La piazza canta Bella Ciao - La sindaca ringrazia il vescovo, l’imam e il rabbino per l’omaggio al Papa. In piazza i pro Pal ma anche bandiere di Ucraina e Europa ... 🔗msn.com

La Toscana celebra gli 80 anni della Liberazione - Manifestazioni in tutta la regione. L'Anpi: "Una festa che mantiene intatti significato e valori". A Montopoli Valdarno scritte antifasciste sul sacrario di san Sebastiano, subito rimosse dal Comune ... 🔗rainews.it