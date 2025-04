25 aprile e funerali Papa Francesco Roma blindata

Garantire la sicurezza a tutti i capi di Stato, ma senza sconvolgere la normale quotidianità dei Romani. E' lo spirito con cui è stato disposto l'imponente dispositivo della Prefettura di Roma per l'arrivo dei capi di Stato da tutto il mondo, nella Capitale per presenziare ai funerali di Papa Francesco, nel giorno in cui si celebra il 25 aprile.Le forze di polizia saranno impegnate anche nelle manifestazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario della Festa della Liberazione, che si svolgeranno a Porta San Paolo al mattino e nel pomeriggio, del corteo dell'Anpi dove sfileranno anche Cgil, Cisl e Uil e i collettivi universitari dell'Udu, Rete degli Studenti Medi e Uds. Tutte le forze di polizia saranno coordinate dalla sala operativa della questura di Roma. In campo anche gli uomini della Penitenziaria, mentre la polizia locale di Roma Capitale ha schierato migliaia di agenti.

