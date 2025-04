25 Aprile Don Ciotti a Monte Sole Il Papa sarebbe felice di questa festa Al suo funerale tanti ubriachi di potere

Papa Francesco sarebbe felice di vedere centinaia di persone in questi luoghi a festeggiare l'ottantesimo anniversario della fine della Guerra e la Liberazione da due dittature". Don Luigi Ciotti lo dice dal palco di Monte Sole, dove nell'autunno del 1944 le SS naziste, accompagnate da fascisti locali, massacrarono 770 civili, tra cui oltre 200 bambini.Alle celebrazioni sulle alture di Marzabotto c'è anche la segretaria del Pd Elly Schlein, applaude gli interventi contro il piano di riarmo europeo, ma alle domande sul tema preferisce non rispondere: "Sono qui per il 25 Aprile, festa di tutto il paese, festa della Resistenza e della Libertà". Oggi preferisce non farci sapere se e quando il suo partito riterrà opportuno prendere una posizione univoca sul tema. Qui nessuno sembra pensare che la corsa agli armamenti sia un modo efficace di stare "dalla parte degli aggrediti" o prevenire i conflitti con la deterrenza.

