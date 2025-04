25 aprile divieto per la manifestazione all’ex Idroscalo Orbetello multa Anpi

multa per l'Anpi ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La locale sezione dell'Associazione nazionale partigiani è stata sanzionata oggi 25 aprile con una multa di 566 euro dalla polizia municipale per aver occupato il suolo pubblico del parco dell'ex Idroscalo. Questa mattina infatti si è svolta la manifestazione per .

