25 aprile divieto per la manifestazione all’ex Idroscalo Orbetello multa Anpi

(Adnkronos) – Festa della Liberazione con multa per l'Anpi ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La locale sezione dell'Associazione nazionale partigiani è stata sanzionata oggi 25 aprile con una multa di 566 euro dalla polizia municipale per aver occupato il suolo pubblico del parco dell'ex Idroscalo. Questa mattina infatti si è svolta la manifestazione per la Festa della Liberazione.

25 aprile: a Romano di Lombardia si canta Bella ciao nonostante il divieto. VIDEO - Nonostante il divieto di eseguire musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia ha comunque intonato “Bella ciao”. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". 🔗tg24.sky.it

25 aprile, divieto per la manifestazione all’ex Idroscalo: Orbetello multa Anpi - (Adnkronos) – Festa della Liberazione con multa per l'Anpi ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La locale sezione dell'Associazione nazionale partigiani è stata sanzionata oggi 25 aprile con una multa di 566 euro dalla polizia municipale per aver occupato il suolo pubblico del parco dell'ex Idroscalo. Questa mattina infatti si è svolta la manifestazione per […] 🔗periodicodaily.com

Corteo del 25 aprile a Romano di Lombardia canta 'Bella ciao' nonostante il divieto - Il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, canta 'Bella ciao' nonostante il divieto di eseguirne la musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". 🔗quotidiano.net

25 aprile, divieto per la manifestazione all'ex Idroscalo: Orbetello multa Anpi - (Adnkronos) - Festa della Liberazione con multa per l'Anpi ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La locale sezione dell'Associazione nazionale partigiani è stata sanzionata oggi 25 aprile con una mu ... 🔗msn.com

25 aprile, traffico in tilt per le feste e i funerali di Papa Francesco. Le strade interessate e le deviazioni: il piano straordinario - Sono milioni gli italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio il 25 aprile, Festa della Liberazione, che si preannuncia essere una giornata intensa in termini di traffico. Complici non ... 🔗msn.com

25 aprile: tutte le manifestazioni, con qualche contestazione - Grande allerta nelle città per i festeggiamenti di questo ottantesimo anniversario del venticinque aprile, schiacciato tra le tensioni per la guerra con i manifestanti pro palestina che si uniscono ai ... 🔗tg.la7.it