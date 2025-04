25 Aprile di polemiche Silvetti Grave errore limitare la libertà di espressione I contestatori Fuori i fascisti dalla piazza

libertà ha sacrificato la propria vita. E invece, volente o nolente, il 25 Aprile 2025 ad Ancona è diventato il giorno delle polemiche. Al centro di tutto la sobrietà richiesta dal consiglio dei Ministri per la Festa della libertà. Anconatoday.it - 25 Aprile di polemiche, Silvetti: «Grave errore limitare la libertà di espressione». I contestatori: «Fuori i fascisti dalla piazza» Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Doveva essere il giorno dedicato a chi, per garantirci laha sacrificato la propria vita. E invece, volente o nolente, il 252025 ad Ancona è diventato il giorno delle. Al centro di tutto la sobrietà richiesta dal consiglio dei Ministri per la Festa della

Le notizie più recenti da fonti esterne

25 aprile, sul palco un'ex partigiana di 99 anni. E l'Anpi lavora per evitare polemiche - Un 25 aprile senza divisioni e rotture, quello dell'80esimo anniversario, a Milano: almeno così prevede Primo Minelli, presidente provinciale dell'Anpi, quando è quasi tutto pronto per l'organizzazione del corteo e dei comizi. Sul palco in piazza del Duomo, oltre al sindaco Giuseppe Sala e al... 🔗milanotoday.it

25 aprile tra memoria e polemiche. A Domodossola salta il corteo - AGI - Domodossola, città simbolo della Resistenza e sede della breve ma significativa Repubblica dell'Ossola nel 1944, è oggi al centro di un acceso dibattito. Il sindaco Lucio Pizzi ha scelto di modificare il programma per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione, aderendo alla raccomandazione alla "sobrietà". La decisione ha comportato la cancellazione del corteo previsto da piazza Repubblica dell'Ossola al monumento ai caduti, e l'assenza della banda musicale. 🔗agi.it

80 anni dalla Liberazione, 25 aprile tra polemiche e commemorazioni - Domani si celebrano gli 80 anni dalla Liberazione, tra polemiche e commemorazioni. Servizio di Augusto Cantelmi The post 80 anni dalla Liberazione, 25 aprile tra polemiche e commemorazioni first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

25 Aprile di polemiche, Silvetti: «Grave errore limitare la libertà di espressione». I contestatori: «Fuori i fascisti dalla piazza»; Silvetti omaggia il Papa. E infuria la polemica sul 25 aprile dimezzato; Manifestazioni del 25 aprile, il sindaco di Ancona sale sul palco e parte l'urlo: «Fuori i fascisti dalla piazza»; Commemorazioni del 25 Aprile, Ancona rinvia gli eventi musicali Il sindaco: «E’ fuori strada chi fa polemica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Silvetti omaggia il Papa. E infuria la polemica sul 25 aprile "dimezzato" - "Nonostante il pericolo: donne partigiane della Resistenza anconetana", in programma ieri, e il concerto del 25 Aprile al Teatro delle Muse in cartellone per domani. Sono due degli eventi cancellati ( ... 🔗msn.com

25 Aprile: Silvetti (Anci), 'Sindaci lasciati soli' - "I sindaci sono stati lasciati soli anche in questa circostanza (nel giorno del 25 Aprile, ndr) perché le direttive sono state vaghe, imprecise, incomprensibili. E' stato un errore". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Manifestazioni del 25 aprile, il sindaco Silvetti contestato ad Ancona - ANCONA - In tanti alle manifestazioni per il 25 aprile ad Ancona. Dopo la deposizione sotto la pioggia delle corone al movimento dei caduti (durata pochi minuti), il corteo si è spostato ... 🔗msn.com