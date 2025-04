25 aprile De Luca Ricordiamo chi ha combattuto per la libertà

LucaNAPOLI – “Celebriamo oggi gli 80 anni dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo. È il giorno della memoria e dell’unità nazionale. Rendiamo omaggio a quanti, donne e uomini, scelsero di combattere per la libertà e per l’onore della nostra Patria, riconquistando i valori che fondano la nostra Costituzione”.Lo scrive sui suoi canali social il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. “Il ricordo si accompagna, oggi, a un nuovo impegno per la realizzazione di quegli obiettivi di giustizia, di dignità delle nostre istituzioni – conclude – e della vita politica, che sono ancora lontani dall’essere realizzati”.L'articolo 25 aprile: De Luca, “Ricordiamo chi ha combattuto per la libertà” L'Opinionista. Lopinionista.it - 25 aprile: De Luca, “Ricordiamo chi ha combattuto per la libertà” Leggi su Lopinionista.it Vincenzo DeNAPOLI – “Celebriamo oggi gli 80 anni dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo. È il giorno della memoria e dell’unità nazionale. Rendiamo omaggio a quanti, donne e uomini, scelsero di combattere per lae per l’onore della nostra Patria, riconquistando i valori che fondano la nostra Costituzione”.Lo scrive sui suoi canali social il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De. “Il ricordo si accompagna, oggi, a un nuovo impegno per la realizzazione di quegli obiettivi di giustizia, di dignità delle nostre istituzioni – conclude – e della vita politica, che sono ancora lontani dall’essere realizzati”.L'articolo 25: De, “chi haper la” L'Opinionista.

Su questo argomento da altre fonti

Festa della Liberazione, de Pascale parte da Lugo per le celebrazioni del 25 aprile - Per la giornata di domani, 25 aprile, sono in programma varie manifestazioni per celebrare l’80esimo anniversario della Liberazione. Tanti gli eventi in programma a Ravenna e in provincia. Ad alcuni appuntamenti parteciperà anche Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna. In... 🔗ravennatoday.it

FC 25, il POTM de LaLiga di Aprile 2025 è Pedri: ecco come ottenerlo - Nuovo appuntamento con le SBC di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Pedri uscita in data 24 aprile 2025. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Pedri è stato scelto come miglior giocatore de LA LIGA per il mese di aprile 2025. Scopri tutti i POTM usciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato. Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili. 🔗imiglioridififa.com

Cambio di programmazione de Il paradiso delle signore: la fiction va in onda anche venerdì 25 aprile - Il Paradiso delle signore va in onda anche venerdì 25 aprile. La puntata di martedì 22, saltata a seguito della scomparsa di Papa Francesco, sarà recuperata nel giorno della Liberazione, diversamente da quanto previsto in precedenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Napoli, De Luca sul 25 aprile: «Ricordiamo chi ha combattuto per libertà»; 25 Aprile, De Luca: Ricordiamo chi ha combattuto per la libertà; Ottant'anni fa la Liberazione dal fascismo: «Partigiani veri protagonisti della Storia»; Cremona celebra il 25 Aprile, corteo da San Luca a piazza del Comune. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, De Luca sul 25 aprile: «Ricordiamo chi ha combattuto per libertà» - «Celebriamo oggi gli 80 anni dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo. È il giorno della memoria e dell'unità nazionale. Rendiamo omaggio a quanti, donne e ... 🔗msn.com

25 Aprile, De Luca: "Ricordiamo chi ha combattuto per la libertà" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Festa Liberazione: il messaggio di De Luca, Cirielli cita D'Acquisto e Maraio parla della "fiamma" di Meloni - Arrivano i primi messaggi di politici ed istituzioni in occasione della Festa della Liberazione. “Celebriamo oggi gli 80 anni dalla liberazione dal fascismo e dal nazismo. È il giorno della memoria e ... 🔗salernotoday.it